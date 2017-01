Tweet no Twitter

A cantora Márcia Castro vai trazer para a capital, o show Eletrobailada. A apresentação será dia 24 de março, no Outro Calaf SBS, a partir das 22h. Com uma mistura da música eletrônica com os ritmos brasileiros: samba, ijexá, funk e ragggae.

“A ideia é arriscar uma sonoridade nova e bem mais pop onde estou me relacionando muito mais com minhas origens baianas. É um reencontro com a música baiana de raiz”. Contou Márcia em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

Foto de reprodução