Educação no trânsito

Eles ainda estão longe de tirar a carteira de motorista, mas já podem aprender como se comportar nesse trânsito que a cada dia fica mais intenso e perigoso nas grandes cidades. Com o propósito de intensificar essa ideia, o projeto “O Trânsito e Eu” toma conta da Praça Central do ParkShopping, à partir de quarta-feira (16).

Em parceria com o Instituto Renault, o shopping vai montar uma minicidade com carrinhos elétricos, ciclovias, semáforos e tudo que tem em uma cidade de verdade. A ideia é conscientizar os pequenos a respeitarem as leis de trânsito e evitar acidentes. A atividade ficará no espaço até o dia 3 de setembro.