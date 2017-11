Uma das influencers mais queridas e atuantes de Brasília, Duda Portella Amorim (@dudaportellaamorim) não viu a data de seu aniversário passar em branco, na semana que passou.

Perfeita anfitriã, como a sogra Elizabeth Amorim, um dos principais nomes da sociedade tradicional da capital, Duda decidiu de última hora organizar uma party para celebrar sua nova idade.

Ela abriu a casa onde mora com o marido, o empresário Juliano Amorim, para brindar a vida em uma noite descontraída, na presença de 30 casais amigos e cardápio especial elaborado pelo chef Ronaldo.

Linda, usando criação da estilista Luísa Farani, que vem se consagrando como o principal nome da nova geração da moda na capital, Duda ganhou elogios pela produção, com joias de Mariana Tomasi.

Na ambientação da noite, rosas amarelas e orquídeas rosas com muito verde. Tudo colhido do jardim da aniversariante e decorado pelo flower designer José Santana, que deu show de criatividade.

Para refrescar, caipirinhas, vinhos branco e tinto, vodca Beluga e um drinque à base de gim feito com a mistura de pitangas, também colhidas do jardim da casa de Juliano e Duda, no Lago Sul.

“Fiz tudo de um dia para o outro com muito carinho. Resolvi juntar e celebrar com as pessoas que me ligavam e são mais próximas”, disse Duda, que se divertiu ao som do DJ Sérgio Blake.

Fotos de César Rebouças