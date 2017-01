Referência em coquetelarias na cidade, o cocktail bar Tabuada Tábuas & Drinks acaba de lançar o menu de drinques para o Verão 2017. São quatro coquetéis: Luvallim, Sai do Armário, Sangria e Summer Tine.

O Luvallim promete agradar até os mais exigentes. Feito com vodca, geleia de pimentão vermelho e limão, o drinque é uma homenagem a Luciene Vallim. Ela fornece as geleias caseiras, feitas artesanalmente, para o bar.

A geleia de pimentão da Lu é o principal ingrediente da bebida. Outra novidade é a Sangria, que já está sendo considerada a queridinha da estação. Drinque refrescante, composto com vinho branco, rum, água com gás, frutas diversas e soda.

O Sai do Armário vem com doze shots para compartilhar e é preparado com tequila, laranja, curaçau blue, grenadine e limão. Acompanhando a nova carta de drinques, a burrata com rúcula, tomate confitados, pesto e torradinhas é uma ótima pedida.