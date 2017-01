Os gêmeos Fernando e Felipe Ewerton decidiram mergulhar nas tecnologias digitais, investindo no Clube Repasse, aplicativo que já gerou mais de R$ 12 milhões em volume de negócios em apenas dois meses no ar.

Herdeiros de concessionária de carros importados, os irmãos idealizaram a ponte entre as lojas de carros novos e as revendedoras, que têm interesse nos veículos que são usados no negócio. Eles entendem do riscado.

Foto de arquivo pessoal