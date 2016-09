Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Muito querida na sociedade de Brasília, Cleucy Oliveira é a aniversariante deste domingo. Ela passa a data cercada pelo carinho dos filhos e netos, em casa no Lago Sul, e brinda a data com um caprichado almoço em família. Na foto acima, Cleucy com o amigo Guilherme Siqueira.

Foto de Daniel Fama