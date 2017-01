Do Buriti para o BBB

Tudo o que queremos saber hoje é a lista dos confinados da casa mais vigiada do Brasil. E Brasília já pode se considerar representada. Rômulo Milhomem Freitas Figueira Neves, ou apenas Rômulo Neves, foi o segundo brother revelado. Será um dos participantes do Big Brother Brasil, que a Globo começa a transmitir no dia 23.

Ele é de Brasília, diplomata e ex-chefe de gabinete do governador do DF, Rodrigo Rollemberg. Quem teve contato com Neves, quando estava no Palácio do Buriti, o considera reservado. Sempre evitava comentar decisões políticas, mas depois de sair do gabinete, passou a emitir opiniões e ainda demonstrar senso de humor.

Sobre um simbolo sexual, elegeu Vanessa da Mata. O BBB é casado com Ana Milhomem, sem filhos e já morou em três países. É ligado em cultura e escreve uma coluna no Site Metrópoles. Sobre como vai lidar com as pessoas na casa, o participante comparou a experiência com a vida de diplomata. Disse que não vai ser o vilão do jogo.

Fotos de reprodução