Consultor de estilo bastante respeitado, Fernando Torquatto desembarca em Brasília, no próximo dia 10, para participar de um bate-papo sobre tendências de maquiagem e moda. Ele irá ministrar a oficina “Como aumentar a produtividade e atuar de forma mais eficiente no mercado de maquiagem”, que faz parte da programação da terceira edição do projeto Hípica Hall Cultural. Os ingressos já estão à venda.