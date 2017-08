Dez anos depois

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um grupo de formandos da turma de 2007 do Colégio Logosófico de Brasília tem encontro marcado nesta quarta-feira. Cerca de 45 pessoas são esperadas para a comemoração dos 10 anos de formatura e serão recepcionados pelos professores e funcionários que fizeram parte da formação.

Na ocasião, os ex-alunos trocarão experiências e relatarão suas trajetórias, além de um momento de lembranças com vídeos e fotos da época. Em seguida, todos receberão de volta uma carta, essa escrita para si mesmo no ano em que se formaram. O encontro acontece no auditório da própria escola.

Foto de reprodução