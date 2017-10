Dez anos de muito amor

Advogados Mateus e Ilka Oliveira escolheram Portugal, em especial a região do Alentejo, uma das mais bonitas da Europa, para renovar os votos do matrimônio, em comemoração aos dez anos de casados.

Na presença de familiares e dos amigos mais próximos, eles celebraram o amor com uma cerimônia seguida de festa na Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte. Fim de tarde em clima de muita emoção e descontração.

Publicidade

Vestindo criação das estilistas californianas Daughters of Simone, Ilka entrou no local onde foi dada a bênção, acompanhada pelo marido Mateus e pelos filhos, Otávio e Pietra, que foram pajem e dama dos pais.

Após a cerimônia, todos seguiram para a recepção. Jantar caprichado com destaque para o folhado de queijo de cabra com pêra bêbada, o bacalhau d’oro e a barriga de porco em sous-vide servidos na noite.

Para harmonizar, champanhe Pol Roger e vinhos branco e tinto Torre de Palma safras 2015 e 2012. O casal escolheu Portugal como destino pelo gosto por vinhos e por ser o país de origem da família de Mateus.

Após o evento, que contou com a presença de seletos 35 convidados, Mateus e Ilka seguiram para mais uma lua de mel, desta vez tendo como destino Bélgica e Holanda. O casal retorna para Brasília no final do mês.

Volante

A noite promete ser de muita adrenalina na Estrada Parque Indústria e Abastecimento, na altura da Candangolândia, no Posto BR. Será lá o evento de inauguração, para convidados, da Boxster Motors.

Esquenta

No próximo dia 11 de novembro tem balada animada na capital. É que Brasília vai receber a 4º edição da Festa Paradiso. Enquanto o dia não chega, o esquenta vem acontecendo todas as sextas, na 15 Bar.

Up…

Boa notícia para os frequentadores da Academia Bodytech do Setor de Clubes Sul. Após a coluna ter noticiado sobre o estado do banheiro e vestiário do local, fomos contactados pelos responsáveis.

…grade

Eles informaram que pretendem reformar todo o complexo de vestiários, que passará por um processo de modernização. O início das obras, de acordo com a academia, está previsto para as próximas semanas.

Comodoro

Rudi Finger, advogado da União aposentado e sócio do Iate Clube de Brasília desde 1990, foi eleito comodoro do clube mais tradicional do DF. Entre as prioridades está a conclusão das obras existentes no local.

Mulheres

Jornalista, escritora e poetisa brasileira Martha Medeiros aterrissa em Brasília no próximo dia 26. Ela participa no Conjunto Nacional de um talk-show que abordará o empoderamento das mulheres maduras.

Fotos de arquivo pessoal