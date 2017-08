Denise Barbosa recebe em evento

Empresária Denise Barbosa recebeu cerca de 200 convidados para comemorar 26 anos de sua multimarcas, no Lago Sul, com um brunch. Na ocasião, também foi apresentada a coleção de Verão 2018 e o seu novo projeto, batizado de Refresh.

No evento, os convidados além de aprender um pouco sobre coquetelaria com o Help!Bar, também puderam conferir as obras do artista plástico Marcelo Mourão. A degustação foi assinada pelo buffet Mangê. DJ Léo S.A animou a manhã, bem prestigiada.

