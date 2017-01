Delicadeza de Vanessa da Mata

Dois mil fãs se juntaram a Vanessa da Mata para cantar em coro os sucessos da cantora. Delicadeza, show que aconteceu na última sexta-feira, dia 20, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, emocionou os fãs.

A cantora e compositora fez releituras intimistas de canções como Cuitelinho, de Pena Branca & Xavantinho, e versões mais hardcore de clássicos sertanejos como Vai pro inferno com seu amor, de Milionário e José Rico.

Em seu repertório, Vanessa também incluiu músicas autorias de grande sucesso como Boa Sorte, Amado, Vermelho e As Palavras. Com ela estavam os músicos Danilo Andrade, no piano, e Maurício Pacheco, no violão e guitarra.

Fotos de Ana Morena