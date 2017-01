Deitando na BR

O Deita na BR estreia em Brasília no dia 11 de fevereiro, no Corredor Central da Quadra 2 do Setor Comercial Sul. O bloco, que traz o melhor da música do Norte e do Nordeste, é uma criação da Um Nome Produção e Comunicação em parceria com o Coletivo Labirinto. Inspirado no futuro, trará na cenografia muito LED, neon e brilho. Carol Guimarães e Maria Assis, que formam FéemDeus, serão uma das atrações.

A ideia é trazer elementos da aparelhagem do Norte do Brasil e fazer uma mistura de ritmos e cores em plena capital federal. A festa vai contar com a participação de Emídio, DJ Morillo e Pati Merenda, e para a farrá ficar completa, um mix dos gêneros musicais: axé, forró, funk, pagode anos 90, hits do ano, até os sertanejos, o pop LGBT e, claro, o tecnobrega e o melody.

Fotos de reprodução