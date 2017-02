De dar água na boca

Para os apreciadores do bacalhau um boa notícia. O Festival do Bacalhau do Dom Francisco Restaurante, da Asbac, começa neste início de fevereiro com 5 tipos de pratos, que estão disponíveis apenas para o jantar. Uma porção de arroz branco acompanha qualquer uma das receitas, que servem duas pessoas.

O evento conta com a inclusão do Bacalhau à Gomes de Sá como uma novidade. A iguaria é feita ao forno em fundo de azeite, cebolas douradas em azeite, batatas em cubo fritas em óleo e ovos cozidos cortados. E, ainda há o Desfiado Tradicional ao forno com batatas, cebolas, pimentões verdes e azeitonas pretas.

Fotos de reprodução