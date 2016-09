Coluna de terça-feira

Terça-feira de muitos cumprimentos e felicitações para a sempre elegante Luciana Lombardi, que comemora hoje mais um aniversário. Ela passa a data em família, ao lado do marido, o empresário Marcos Lombardi, filhos e netos. Na foto acima, o casal celebra a ocasião.

Moda

Paula Santana e Cláudia Salomão recebem convidadas hoje, na Emar Batalha Store, no Lago Sul, para uma noite de lançamento. Evento em prol das obras assistenciais do padre Júlio Negrizzolo.

Grinalda

Expectativa grande para o casamento de Daniela Bittar e Lucas Borges, no próximo sábado, na Mansão Flamboyant. Valéria Leão assina a decoração da noite, que promete reunir o PIB de Brasília.

Acarajé

Eustáquio e Vera Carla Silveira embarcam neste final de semana para a Bahia. Em Salvador, participam do casamento de Alã Figueiredo e Aldine Silva, na Igreja Santo Antônio Além do Carmo.

Dose dupla

Festa caprichada na sexta-feira, no espaço gourmet do Hotel Golden Tulip. Estilista Mayara de Oliveira festeja a nova idade do marido Rômulo junto com o aniversário de casamento do casal.

Elas…

Ginastas brasilienses buscam patrocínio para competir no Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que será realizado em Porto Alegre, de 18 a 23 de outubro. Elas não recebem apoio financeiro…

…precisam

…para viagens da instituição que representam. Quem quiser contribuir pode doar através do site de financiamento coletivo vakinha.com.br. Vamos colaborar com a viagem desses jovens talentos.

Altar

Cantor sertanejo Gusttavo Lima se casa com a modelo Andressa Suita, no dia 3 de outubro. O local está sendo mantido em segredo. Profissionais de Brasília já foram contratados para o evento.

Marca texto

Consultor de moda Alexandre Taleb lança hoje seu esperado livro Imagem Masculina – Guia prático para o homem contemporâneo. Noite de autógrafos com coquetel a partir das 19h, na FNAC do ParkShopping.

Etiqueta

Expert em boas maneiras, Silvia Seabra levará seus famosos ensinamentos e suas famosas dicas para São Paulo. Amanhã, ela ministra o workshop “Como receber em casa”, no Shopping Pátio Higienópolis.