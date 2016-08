Coluna de segunda-feira

Atriz Mariana Ximenes deu um rasante na última sexta-feira, em Brasília. Chegou ao Aeroporto JK, comeu um Big Mac, e seguiu para a joalheria Carla Amorim, no Lago Sul. Na foto acima, selfie de Mariana Ximenes com a anfitriã Carla Amorim.

Na tarde, regada a Veuve Clicquot e delícias do chef Marcelo Petrarca, a atriz, sucesso em “Haja Coração”, como Tancinha, participou do lançamento da coleção “Floral”.

Sede

Cachorrinha de uma socialite famosa de Brasília está viciada em champanhe. Ela chega a derrubar as taças na mesinha da sala, em dia de festa, para tomar a bebida.

Patada…

Empresária de Brasília levou uma patada de Pedro Bial. Ela foi puxar assunto com o apresentador no meio de um almoço dele com a família em um restaurante do Rio.

…no Rio

A fofa, coitada, sem saber que não se interrompe de forma alguma a refeição de ninguém, hora sagrada, escutou um “você pode esperar eu terminar de almoçar, por favor”.

Hora…

É tão desagradável o que acontece nas festas de Brasília. Pessoas estão jantando ou almoçando, e chega alguém com um envelope de fotografias oferecendo para vender.

…imprópria

Sem graça, as senhoras, que depois reclamam entre si, param, abrem a bolsa, pegam o dinheiro, pagam e depois voltam a almoçar, com as mãos sujas das notas.

Belo gesto

Ex-advogado-geral da União, Luís Inácio Adams estava no último sábado, no Mc Donald’s do Posto Colorado, ajudando a vender os hambúrgueres da campanha do McDia Feliz.

Fotos de Telmo Ximenes