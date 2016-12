Clarice vai recorrer da remoção de clipe censurado

Clarice Falcão postou no Youtube o vídeo de seu mais novo single “Eu Escolhi Você”, na madrugada da última quarta-feira. Com aviso em suas redes sociais, a cantora deixou bem claro que se tratava de um clipe para maiores de 18 anos. A moça ficou surpresa com a exclusão do vídeo no Youtube e pretende recorrer.

No mesmo dia o vídeo foi tirado do site, por conter genitais masculina e feminina. O Youtube só vai se posicionar sobre o assunto em breve, mas de acordo com a política da empresa, são permitidos vídeos que contenham nudez de maneira científica, didática, informativa ou artística. E para Clarice, o trabalho é artístico.

Repercussão e polêmica

O clipe “Eu Escolhi Você” ainda circula na internet, por sites alternativos como o Vimeo. Já conta com mais de 40 mil visualizações e comentários apoiando a iniciativa da artista. “O corpo é igual a esse vídeo, mostra quem quer, assiste quem quer”, disse uma usuária. Confira o link do vídeo (para maiores de 18 anos):

Clarice Falcão – Eu Escolhi Você ! from Bruno Fernandes on Vimeo.