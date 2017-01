Cinema das crianças

Tweet no Twitter

O Festival Internacional Pequeno Cineasta Itinerante está sendo exibido no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, até o dia 19, quando terá a cerimônia de encerramento. A programação traz os filmes vencedores das seis edições do FIPC.

O projeto também é responsável pela oficina Pequeno Cineasta. No final do curso, os alunos realizam um curta-metragem em formato digital. A atriz e produtora Daniela Gracinho é a idealizadora da curadoria do festival, que seguirá para outras capitais.

O evento conta com mostras nacionais e internacionais de cinema feito por crianças e adolescentes. A exibição dos filmes é dividida em 3: Mostra Oficina Pequeno Cineasta, Mostra Criança e Mostra Jovem. Mais informações: pequenocineasta.com.br

Fotos de divulgação