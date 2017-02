Cheiro bom no ar

Eduardo Macedo e Fabiany Damasceno receberam convidados no Limoncello Ristorante para um jantar de apresentação do novo cardápio da casa, desenvolvido pelo chef goiano Wilian Mateus.

Noite com a presença de 22 convidados, que provaram e aprovaram o menu do encontro, com destaque para o Fusili com Foie Gras e o Atum Selado, tudo harmonizado com Prosecco e vinhos.

Bloquinho…

Como aquecimento para a chegada do famoso Baile da Copa, pela primeira vez, o Copacabana Palace vai ter um bloco de Carnaval. O agito vai acontecer dia 12 das 18h às 22h. A concentração será na varanda do hotel…

…do Copa

…e o cortejo seguirá para a piscina em uma sunset party. Os foliões poderão curtir a roda de samba do Bloco Último Gole. Carol Sampaio vai puxar o “Bloco do Copa” como musa, junto com a madrinha Suelen.

B’day

Casal Célio e Elisângela Costa abre a casa no Lago Sul, no dia 11, para a festa que vai comemorar o primeiro ano do filho Heitor. Uma noite com o tema de Tarzan está sendo preparada pela família.

Inspirado…

Wado Gonçalves assina a concepção criativa de decoração do Baile da Vogue, dia 16, no Hotel Unique, em São Paulo. Com inspiração no zodíaco, os convidados serão envolvidos por uma mistura sensorial que trará…

…no zodíaco

…um forte perfume dos anos 1970 e elementos visuais que remetem a constelações, mapas astrais e cartas de tarô. O lustre central tem criação inspirada em uma representação gráfica do círculo do zodíaco.

Fotos de César Rebouças