Neymar e Bruna Marquezine estão juntos novamente. Depois de reatarem e assumirem publicamente, receberam os amigos para uma festa. O jogador está pronto para o próximo passo e já comprou até o anel de casamento.

Ele pretende pedir a mão da atriz em seu aniversário. De acordo com um amigo do jogador, ele comprou a joia em Madrid. Caso tudo saia como esperado, o pedido sairá no dia 5 deste mês, data em que Neymar completará 25 anos.

Fotos de reprodução