Carla Amorim participa de evento em Nova Iorque

Renomada joalheria de Brasília, Carla Amorim marcou presença no Gala BrazilFoundation, realizado na última quarta-feira, dia 14, no Cipriani 42nd, em Nova Iorque. O evento busca ressaltar ações comunitárias que ajudem no desenvolvimento do Brasil.

Carla doou um exemplar do brinco Plumagem de ouro rosa 18 quilates e topázio incolor para o leilão da instituição. Artistas nacionais como Sheron Menezes, Juliana Paes, Samantha Schmütz e Elba Ramalho participaram das atividades da noite, além da presença de atores e jornalistas internacionais.

Foto de Luiz C. Ribeiro