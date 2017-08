Os amantes da música clássica e admiradores da obra do compositor alemão Mendelssohn podem comemorar. Brasília vai ganhar uma série de concertos com a orquestra Capital Philharmonia dedicados à obra sinfônica de Felix Mendelssohn Bartholdy. Serão quatro apresentações no Teatro dos Bancários. O primeiro concerto será na próxima quinta-feira, dia 17. Na regência da orquestra está o maestro Artur Soares, idealizador do projeto.

Foto de Cristiano Costa