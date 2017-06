Eles se conheceram no final da década de 70 e início de 80 nas faculdades de Direito e Comunicação na UnB. Há um ano criaram um grupo no WhatsApp chamado de bundalistas, carinhosamente rebatizado de Bunds, que em alemão quer dizer união. E foi nesse clima de amizade e confraternização, que aconteceu um grande encontro de amigos na festa Bunds 70.

Com cenários e figurinos inspirados no movimento flower power e anos 80, a festa contou com a trilha sonora do DJ Marcelo do saudoso Gate`s Pub, decoração da anfitriã Grissel Passos, da filha Vanessa e do publicitário Pedro Laplace e comidinhas do buffet Rio 40 graus. Um brinde para comemorar a vida e a amizade.

Publicidade

1 de 11

Fotos de Tomaz Turra Sant`Ana