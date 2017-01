Brunch da balada

O restaurante Oliver do Clube de Golfe ficou pequeno para a primeira edição do Brunch GPS Brasília, realizado no último domingo, na capital. Gente bonita e descolada marcou presença na festa promovida pelo trio Rafael Badra, Paula Santana e Rodrigo Freire.

A tarde, que virou noite (foram 12 horas de festa), contou com inúmeras atrações como a cantora Adriana Samartini e o saxofonista Milton Guedes. Os DJs Nando Cunha, Paulo Chaves e Sérgio Blake comandaram as pick-ups, que fizeram estremecer a pista de dança.

No cardápio do evento, mesa com frios da La Boulangerie e a famosa paella e o ceviche do Oliver. Chef Paulo Tarso colaborou com uma ilha de massas finalizadas com azeite trufado, além da mesa de doces by Aguimar Ferreira, que ganhou muitos elogios.

Princesa

Família Baracat em festa. Lucyanna Baracat está na doce espera de uma menina, que se chamará Sophia. Ela e o marido Georges Pantazis promoveram uma festa para revelar o sexo do bebê.

Lamentável

Família de um médico brasileiro famoso internacionalmente, falecido no ano passado, começou a passar aperto financeiro. Colocaram recentemente à venda a clínica que pertence ao clã.

Lanche…

Enquanto muitos procuram saber o paradeiro do ex-bilionário Eike Batista, poucos sabem, mas seu pai Eliezer e o próprio Eike frequentavam esporadicamente a casa de um casal amigo…

…do Eike

…na Península dos Ministros. Tanto o pai quanto o filho adoravam o pão de queijo que o querido casal servia, sempre acompanhado de um delicioso café. Iguaria que vinha de Minas Gerais.

Internada

Com amigos em Brasília, a socialite libanesa Angelique Chartouny, que sempre passa longas temporadas no Rio, está hospitalizada. Segue com problemas renais em um hospital de Copacabana.

B’day

Sexta-feira de festa para os aniversariantes: Rita Reis Britto, Dudu Maia, Sérgio Maggio, Marcelo Vasconcelos, Fabiana Negreiros, Renato Ferraz, Sérgio Cardoso, Anna Lobo e Robinho Lemos.

Retorno…

Após dois anos longe de Brasília, estudando na instituição de línguas Aliança Francesa de Paris, a transex brasiliense Brunna Medeiros, que atualmente mora na França, volta ao DF no próximo mês.

…de Brunna

Vem visitar a família e apresentar o noivo, o francês Paul Raymond, dono de um dos chateaux mais charmosos de Avignon, no Sul da França. Em Brasília, o casal ganha jantar da amiga Viviane Campos.

Moda

Falando em França, o tomara que caia dominou as passarelas francesas. Os ombros de fora roubaram a cena, com blusas ciganas de um ombro só, que também estão na moda nas ruas do país.

Pipoca

Marcado para o dia 1º de fevereiro, na sala de cinema Platinum do ParkShopping, a pré-estreia do filme Jackie. Atriz Natalie Portman interpreta o papel da ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy.

Aquariana

Muito querida em Brasília, a jornalista Cris Cavalli recebeu o carinho dos inúmeros amigos pela passagem de seu aniversário, na última terça-feira. Jantar caprichado na Churrascaria Steak Bull.

Luto

Foi sepultada ontem, no Rio de Janeiro, dona Leda Nascimento Brito. Ela morreu aos 95 anos, em Petrópolis. Ex-proprietária do Jornal do Brasil, Leda era filha da lendária Condessa Pereira Carneiro.

Inspiração

No próximo dia 8 de fevereiro, o CCBB Brasília recebe a “Mostra Cícero Dias – Um percurso poético”. São cerca de 125 obras do artista plástico pernambucano. O coquetel de lançamento será no dia 7.

Fotos de Fernando Veler e César Rebouças