Black-tie beneficente na Embaixada da Itália

Uma das embaixadas mais bonitas de Brasília, a da Itália, projetada pelo engenheiro italiano Pier Luigi Nervi, será palco, no dia 2 de dezembro, do Baile das Embaixadas.

A noite black-tie será beneficente, em favor de instituições de caridade e ONGs de várias partes do Brasil. Embaixatrizes estrangeiras estão na organização da festa de gala.

Ao que tudo indica, a decoração será assinada pelo arquiteto George Zardo, com catering do Buffet Sweet Cake. A produção esta a cargo do empresário brasiliense Rafael Justus.

Fotos de arquivo pessoal