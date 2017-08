Tweet no Twitter

Novidade na moda brasiliense. Bernardo Rostand lança coleção Outono Inverno 2017/18, no próximo dia 17, no espaço cultural do Café Antonieta. Intitulada Realeza Moderna, a criação retrata pessoas polêmicas e como a influência dessas personalidades atinge quem os acompanha.

O ponto de partida da coleção foi o Palácio de Versailles, na França, e o paralelo Maria Antonieta/Kim Kardashian. A ideia não é uma coleção de festa ou de street wear, mas sim um ponto no meio. Uma espécie de Alta Moda para o diário. Quem conferiu os croquis de perto adorou as criações.

