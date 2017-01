Beleza vezes dois

Em tarde de festa no Lago Sul, beleza em dose dupla: Luciana Côrtes e Isabella Martins de olho no WhatsApp

Mês…

Recém-chegada do Rio, onde passou dias de relax, e aniversariante da próxima quarta-feira, Mayra Perin ganha almoço comemorativo no La Tambouille. Tarde com as amigas mais próximas.

…de festa

Empresária Caroline Borges reúne os amigos no próximo dia 10 de fevereiro para festejar em grande estilo os seus 40 anos. Festão no Unique Palace com dress code sugerido na cor branca.

Passaporte

Dando um giro pela Europa, Ana Gontijo passou por Milão, onde participou de um evento da Dolce & Gabbana e matou a saudade do best friend Guilherme Siqueira. De lá, seguiu para Paris.

Sétima arte

A mostra “A vida lá fora: O cinema de Jean Renoir” chega ao CCBB Brasília de 15 de fevereiro a 13 de março. A obra do cineasta francês ganha quatro semanas de uma rica programação.

Destaque

Tem brasiliense no Carnaval do Rio. Cláudia Salomão será um dos destaques da Grande Rio. Ela virá no alto de um dos carros da escola de samba, que terá Ivete Sangalo como enredo.

Missa

Amigos de Robério Silva, diretor-executivo da Organização Internacional do Café (OIC), convidam para a missa de um mês de seu falecimento. Hoje, às 19h, na Perpétuo Socorro, Lago Sul.

Bisturi

Cirurgião plástico Múcio Porto embarca nesta quarta feira para congresso da Aesthetic Medicine Business Academy, em Londres. De lá, segue para Dubai, onde cumpre intensa agenda de compromissos.

UP

Para os vídeos do Instagram, que, além de febre do momento, agora também podem ser feitos e transmitidos ao vivo. A repercussão e o sucesso da novidade têm sido gigantescos.

DOWN

Os vídeos do Snapchat (aplicativo que até pouco tempo era febre entre nós) estão despencando ladeira abaixo. Cada vez mais adeptos estão deixando a ferramenta de lado.

