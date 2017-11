Batuque com Mart’nália

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A cantora Mart’nália aterrissa em Brasília neste fim de semana. A intérprete, filha do consagrado sambista Martinho da Vila, será a atração principal da festa que a Antarctica promove na capital. Será a maior roda de samba que o DF já viu, promete os organizadores.

Denominado de Batuque Coisa BOA, o evento está marcado para o próximo sábado, dia 11, às 13h, no Clube Ascade, no Setor de Clubes Esportivos Sul. O encontro também contará com a apresentação de 25 músicos brasilienses, além de muita cervejinha gelada.

Publicidade

Foto de Felipe Panfili