A loja Mundo Verde em Águas Claras, em parceria com a NurtiCoaching, irá realizar no dia 4 de fevereiro, às 14h, o primeiro Bate-Papo Saudável de 2017, no auditório do edifício E-Bussiness, em Águas Claras.

Destinado a todos aqueles que desejam se atualizar ou conhecer mais sobre como ter uma alimentação saudável, o encontro irá abordar os mitos e verdades sobre a nutrição e alimentação, e também o conceito de coaching nutricional.

O evento sobre o universo dos produtos naturais e sua importância no dia a dia é gratuito e, para se inscrever, basta acessar www.nutricoaching.com/mundo-verde. A palestra tem vagas limitadas.

Fotos de arquivo pessoal