Bate-papo com Lilian Pacce

Lilian Pacce deu um rasante em Brasília, na última sexta-feira, dia 9, para participar do evento Conexão Brasília Shopping. Ao lado de Denise Gebrim, a jornalista participou de talk show sobre moda, falando de tendências do setor e respondendo dúvidas da plateia. Lilian é consultora de moda brasileira e apresenta o programa GNT Fashion. A coluna teve uma chance de bater um papo com a expert. Confira:

Quais as dúvidas mais comuns que você costuma receber sobre moda?

Em geral, as mulheres costumam perguntar “Eu estou bem assim?”. É o que eu mais ouço. Eu acho que estar bem é você se sentir confortável como está, e quem sou para falar se ela está bem ou não? Tem pessoas que possuem um estilo mais básico, outras são mais exuberantes. Quem está bem? Cada uma do seu jeito.



Dá pra se manter estilosa sem ter que renovar o guarda-roupa a cada estação?

Claro. Você tem que ter a sabedoria de saber como você vai renovar seu guarda-roupa. Com isso, você precisa de autoconhecimento e informação, para filtrar o que está faltando no seu armário e o que vai fazer diferença na sua vida. É importante dar uma faxina nas roupas também, porque não adianta só acumular coisas.

Quais peças são essenciais de se ter no guarda-roupa?

Hoje em dia, mais do que nunca, um bom jeans. É uma peça que resolve muita coisa, pela praticidade.

Existe alguma fórmula para sempre acertar no look?

O espelho pode ser seu melhor amigo ou pior inimigo, depende da relação que você tem com ele. É importante desenvolver uma boa relação com sua imagem pessoal, querendo ouvir o que ela tem para te dizer.

Como as mulheres podem perceber que está na hora de amadurecer o look ou aposentar algumas peças?

Tem uma americana, Iris Apfel, que tem 90 anos e ela tem um estilo super exuberante. É o jeito que ela gosta de se vestir. Alguém poderia fizer “Como pode um mulher de 90 anos usar aquele brinco, aquele colar, cores fortes?” Não existe mais isso, ela usa tudo isso e fica linda. Hoje em dia essa liberdade deve ser mais exercitada, o importante é se sentir bem.