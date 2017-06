Bate-papo com Bibi Ferreira

Conhecida como um dos principais nomes do teatro e do cenário musical no Brasil, Bibi Ferreira, que completou 95 anos recentemente, está em turnê com o show “4X Bibi”. Ela se apresenta amanhã, dia 9, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Apesar de um pouco cansada e preservando a voz, a diva recebeu a coluna na tarde desta quinta-feira, e concedeu uma entrevista no Hotel Meliá Brasil 21, onde está hospedada com seu staff. Na ocasião, Bibi ganhou da produção do show, bolo e parabéns.

A senhora tem 75 anos de carreira, dedicados ao teatro e aos musicais. Seu repertório sempre foi bastante variado, com estilos diferentes. Como faz a escolha desse repertório?

Eu não faço sozinha. É sempre com a assistência do meu maestro, Fábio Mendes, e com outros músicos também. E com amizades assim, que se tornaram juízes daquilo que a gente resolve fazer com muita responsabilidade, que é o meu caso.

Com a credibilidade que a senhora tem, a sua opinião é muito importante no cenário musical. Com isso, o que tem a dizer sobre as musicas que estão fazendo sucesso na atualidade?

O que eu tenho a dizer é que tudo o que o povo escolhe está certo. Certos compositores e produtores querem enfiar uma música para que o público cante e não conseguem. O motivo? O povo é mais sabido, então eles escolhem por si, a música que deverá ser popular.

Li em uma matéria recente a senhora dizendo que mesmo com toda a experiência que possui, ainda sente aquele nervoso, frio na barriga, antes de subir no palco. É verdade?

Eu não digo que seja um nervoso, mas um pudor que a gente tem de saber que vai encarar uma plateia e tem a obrigação de estar muito bem, com tudo decorado, certo, correto. A memorização é uma coisa muito importante na nossa carreira e dar um passo adiante e olhar para o público e dizer a primeira frase ou canto exige concentração.

Para finalizar, qual é a expectativa da senhora para o show de amanhã? A Bibi gosta de se apresentar em Brasília?

Expectativa grande. É uma emoção muito grande estar na capital federal, a capital de todos os brasileiros. Rezo bastante antes de desenvolver qualquer trabalho e em Brasília não será diferente. Estou me preparando muito para este momento especial, e por agora, preservando um pouco a voz.

