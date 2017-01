Barraco em família

Tweet no Twitter

O clima continua tenso para a família Camargo. Segundo o jornal Agora São Paulo, Wanessa Camargo está inconformada com o fato do pai, Zezé, ter afirmado que ela agrediu Graciele Lacerda.

A cantora cogitou entrar na Justiça para impedir que o sertanejo falasse dela, mas parentes pediram que ela não o fizesse. Zezé e a filha Wanessa, continuam sem se falar desde a polêmica envolvendo a namorada de Camargo.

Uma tentativa de reconciliação entre os dois foi arranjada por familiares, mas foi em vão. A moça ficou bastante chateada com as declarações do pai, de que ela poderia estar embriagada.

