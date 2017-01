Balzaquiano

Tweet no Twitter

O restaurante Cru Balcão Criativo do Clube de Golfe foi cenário escolhido para a sunset que festejou o 30º aniversário do modelo brasiliense Lucas Tiago, na tarde do

último sábado.

Ao som do DJ Sérgio Blake, os convidados, todos vestidos de branco, dress code sugerido para o evento, aproveitaram o fim de tarde regado a drinques criativos e muita

animação.

Aquariana

Recém-chegada de temporada dividida entre Angra dos Reis e Rio de Janeiro, Mayra Perin, aniversariante do próximo dia 1º de fevereiro, ganha almoço festivo no La

Tambouille.

Túmulo…

Pelo andar da carruagem, quem ficar no feriadão do Carnaval em Brasília terá que se contentar apenas com os poucos bloquinhos de rua e a folia, se realmente tiver, em

alguns clubes.

…do samba

Nada de desfiles de escolas de samba e a programação de Momo no DF, por conta da crise e da falta de verba, será a mais pobrezinha possível. Resta assitir pela TV a

folia pelo Brasil.

B’day

Quarta-feira de festa e muitos cumprimentos para os aniversariantes do dia: João Victor Mokdissi, Tiago Sousa Moniz, Wanda Lee, Cássio Alencastro Veiga e Alessandro

Saturno.

Safadinha

Tem gente querendo puxar a orelha de uma mocinha que está fazendo a linha cupido. Ela gosta de apresentar conhecidas do Sul do Brasil para os amiguinhos (casados) da

capital.

Gelada

A marca Candanguice lança sua nova cerveja comemorativa. Desta vez o homenageado é Juscelino Kubitschek. A edição limitada da cerveja “Nonô” vem com adição especial de

Jabuticaba.

Olho…

As conjuntivites infecciosas virais e bacterianas, as alergias oculares causadas por alérgenos, pelo uso de protetores solares e outros cosméticos, e as lesões

provocadas…

…Vivo

…pela exposição excessiva aos raios solares são perigo para a saúde dos olhos durante o verão. Alerta da médica Christine Zucatti, que sugere cuidados redobrados na

estação.

