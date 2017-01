Azul da Prússia e a ditadura

Está aberto no Teatro do Brasília Shopping o espetáculo Azul da Prússia. A peça é inspirada no momento de crise política atual. O ator e diretor Alexandre Ribondi abre a temporada com a exibição, que está em cartaz desde o dia 20 até o dia 29.

Azul da Prússia apresenta um encontro entre um morador de rua e um jovem perdido na noite brasiliense. Trazendo memórias da ditadura militar, o autor observa que é importante olharmos para o passado, devido ao que estamos passando no País.

O discurso da peça recorre ao poético e ao bom humor, fugindo do panfletário.“Quase ninguém para pra pensar, mas o mais atroz da ditadura é o dia a dia. Cada olhar de rabo de olho na rua, cada carro de polícia que passa”, diz um dos personagens.

Foto de arquivo pessoal