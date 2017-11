Tweet no Twitter

Arquiteto Arthur Casas estará em Brasília na próxima terça-feira, dia 14, para participar do 5º Encontro CAU/DF. Arthur irá compor o painel de debates junto com Daniel Mangabeira, de Brasília, e Bruno Santa Cecília, de Belo Horizonte. Este ano, o tema do evento será “Construir Possibilidades” e acontecerá na Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB).

Foto: Carol Sábio