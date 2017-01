Os convidados do Baile da Vogue 2017 irão dançar ao som de Anitta. O evento acontecerá no dia 16 de fevereiro, com o tema “Lady Zodiac”, no Hotel Unique, em SP.

A top da Victoria’s Secret, Barbara Fialho, será a apresentadora do baile da maior

publicação de moda do País. Os convites estão sendo muito, muito disputados.

A festa, que terá transmissão ao vivo da GNT, ainda contará com a apresentação da bateria da Acadêmicos do Grande Rio e um show do cantor baiano Durval Lellys.