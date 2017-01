Tweet no Twitter

Anitta desmentiu a publicação do site RD1, que indicava Xerxes Frechiani, como affair da cantora. Xerxes é ex-namorado da funkeira Ludmilla.

A dona do hit “Bang”, comentou no Instagram, negando envolvimento com o empresário americano em uma rede social de celebridades.

A cantora foi fotografada com o rapaz saindo de uma balada em Los Angeles. Depois da morena ter brincado sobre a fase solteira em que está, a foto foi muito comentada.

