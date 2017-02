Angelina Jolie de volta aos holofotes

Tweet no Twitter

Angelina Jolie que atualmente só aparecia nas notícias em relação ao divórcio com Brad Pitt, está de volta aos holofotes. A atriz é a nova musa embaixadora da Guerlain, marca francesa de cosméticos. A fragrância Mon Guerlain será lançada em março.

O comunicado oficial mostra que o acordo foi feito em dezembro de 2015. Jolie vai doar o valor arrecadado com a venda do produto, para projetos de caridade. A inspiração para a nova fragrância, são as emoções, escolhas e sonhos da mulher.

Foto de reprodução