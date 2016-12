Amigo-oculto de famosos dá o que falar

Em todos os grupos sociais, amigo secreto é igual. Sempre tem aquele que recebe um presente maravilhoso, enquanto dá uma lembrancinha. O que muda, é que no lugar de meias, as lembrancinhas são livros de fotografia, por exemplo.

No domingo de Natal, foi ao ar, o amigo-oculto do Fantástico, e um dos participantes, o atleta olímpico Isaquias Queiroz, tirou a atriz Marina Ruy Barbosa, e a presenteou com uma coleção de livros.

Já a moça, tirou uma das estrelas de Velho Chico, Gabriel Leone, que ganhou dela, uma Jukebox – caixa de som -, e para a sua amiga secreta, Grace Gianoukas, de Haja Coração, ele comprou DVD’s e CD’s clássicos.

O dilema do “presentão x lembrancinha” foi muito comentado na internet. “Enquanto isso no amigo secreto da firma (Globo): vc ganha uma jukebox ENORME e dá TRÊS DVDs. #fantastico”, disse uma internauta.

“Dos criadores de Rafael Cardoso dando faca de churrasco no Amigo Secreto do #Fantástico, surgiu aí Gabriel Leone dando um DVD e CD.”, este lembrou do ator de Sol Nascente, que presenteou Neymar com uma faca na edição de 2015.

Fotos de reprodução