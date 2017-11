Inteligência Artificial marca a noite de abertura do Web Summit

“Estamos no limiar de um mundo novo e corajoso”

"Nossos sistemas AI devem fazer o que queremos que façam, em benefício da humanidade"

Minhas primeiras impressões do primeiro dia de Web Summit foram bastante positivas, tanto do ponto de vista da logística da cidade, que se organizou inteira para receber as 80 mil pessoas vindas de várias partes do mundo, quanto do evento em si. E para a minha surpresa e das outras 15 mil que estavam na Arena Altice (Lisboa) na noite passada, o professor Stephen Hawking, convidado da Feedzai, uma empresa de AI especializada em prevenção de fraudes, discursou sobre Inteligência Artificial (AI) e seu papel no futuro da nossa sociedade, em transmissão por vídeo. Também abordou a necessidade de ética e controle no desenvolvimento da AI.

Após ser apresentado por Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit e Nuno Sebastião, o CEO da Feedzai, Hawking disse: “Não podemos prever o que podemos alcançar, quando nossas próprias mentes são ampliadas pela AI. Talvez com as ferramentas desta nova revolução tecnológica, poderemos desfazer alguns dos danos causados ​​ao mundo natural pela última, a industrialização. Pretendemos finalmente erradicar a doença e a pobreza. Todos os aspectos de nossas vidas serão transformados “.

Ao mesmo tempo, alertou sobre os riscos potenciais que a Inteligência Artificial pode nos trazer. “Eu sou um otimista e acredito que podemos criar AI para o bem do mundo. Que pode funcionar em harmonia conosco. Nós simplesmente precisamos estar conscientes dos perigos, identificá-los, empregar a melhor prática e gerenciamento possível para estarmos preparados para as suas conseqüências com bastante antecedência. Talvez alguns de vocês me ouvindo hoje já tenham soluções ou respostas para as muitas questões que AI nos coloca”.

Para o cientista, todos têm um papel a desempenhar para garantir que nós, e a próxima geração, não deixemos passar a oportunidade nem a determinação para nos envolvermos plenamente com o estudo da ciência o quanto antes. “Assim poderemos cumprir nosso potencial e criar um mundo melhor para toda a raça humana. Precisamos aprender, além de uma discussão teórica, como a AI deve ser, e agir para garantir que possamos planejar como pode ser”.

“AI poderia ser o maior ou o pior a acontecer a nossa sociedade desde a revolução industrial. O regulamento e as práticas éticas acordadas são essenciais para garantir que protejamos os direitos de todos na sociedade, porque este não é o futuro, este é o agora, a AI já está permeando todos os aspectos de nossas vidas”, afirmou Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit.

“Os governos e a indústria estão cientes disso, mas eles estão preparados? Estas são as questões sociais importantes que serão feitas e respondidas na Web Summit. Espero que as observações do professor Hawking suscitem um debate entre os nossos oradores e participantes, tanto nos desafios como nas oportunidades de desenvolvimento pensativo de AI”, concluiu.

Ainda na temática da AI, Bryan Johnson, CEO da Kernel, disse: “Estou mais preocupado com o comportamento humano do que com a Inteligência Artificial”.

Outros participantes – Margrethe Vestager, comissária europeia para a concorrência subiu ao palco acompanhada de Kara Swisher, editora executiva da Recode. A comissária destacou que as empresas não devem temer a concorrência, que esse é o caminho para a inovação e para o crescimento. Em seu discurso, afirmou que nunca gostou tanto de ser europeia. “A concorrência deve existir, mas ela tem que ser justa”, disse em alusão ao fato de que nos Estados Unidos se pratica um liberalismo selvagem em que as regras não são claras. O Vale do Silício se tornou uma caixa preta.

Já António Guterres, secretário geral das Nações Unidas, apontou a tecnologia como uma ferramenta que pode ajudar na melhoria dos problemas mundiais. Contou ainda que acredita que a globalização, desenvolvimento e a tecnologia são ferramentas para o bem, mas que é necessário estar atento e saber responder aos danos colaterais provocados por ela.

No encerramento da noite de abertura do Web Summit, subiram ao palco Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e António Costa, primeiro-ministro português.