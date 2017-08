Se me perguntassem qual a característica que um profissional precisa ter para se destacar no mercado de trabalho, seja dentro do marketing digital – que é a principal atividade a qual me dedico hoje – ou não, eu diria: busque referências fora do seu universo de atuação. Isso porque só é possível se destacar se você tiver algo fundamental: criatividade. E ela não brota do chão ou cai do céu. Mas é fato que quanto maior for o seu conhecimento, mais fácil será formular ideias e pensar estrategicamente. Como diria Thomas Hobbes, “conhecimento é poder”.

Esta foi a razão de eu convidar o administrador de empresas José Paulo Furtado, que trabalha desde os 18 anos gerindo seus próprios negócios, para uma conversa. Ele é proprietário e diretor executivo da N Produções, que atua no ramo de treinamentos e desenvolvimento empresarial. José Paulo conhece como poucos o dia a dia de empresas pequenas, médias e grandes organizações públicas e privadas. Mas o que me chamou atenção é ao que ele vem se dedicando ao longo desses anos: fomentar o conhecimento.

A entrevista ficou longa, falamos durante 40 minutos e não sentimos. Quem tiver um pouco de paciência, vale a pena assistir ao vídeo.

Entre os assuntos conversados, estão dois eventos que recomendo aos meus leitores. Um é o TOP 10 Empresarial, evento mensal organizado pela N produções que trará, na edição de agosto, Gil Giardelli e Dado Schneider. Eles abordarão os temas “Sustentabilidade: O Futuro da Colaboração e a Economia Circular” e “Conflitos de gerações nas organizações”, respectivamente.

Com 15 anos de experiência no estudo da cultura digital, Gil Giardelli é professor nos cursos de Pós-Graduação, MBA, Miami Ad School, CIC (Centro de Inovação e Criatividade) na ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing e da FIA-LABFIN/PROVAR, em São Paulo. É também CEO da Gaia Creative, empresa que aplica inteligência de mídias sociais e gestão do conhecimento e inovação, além de outros serviços, em grandes empresas da iniciativa pública e privada.

Ele estará no Top 10 Empresarial para propor uma reflexão sobre o atual período em que vivemos: uma economia em transição, com processos colaborativos renovados, e uma era em que a criatividade e o espírito de inovação movem o mercado. Qual é o nosso papel e como se desenvolver neste cenário?

Já Dado Schneider, que é Mestre e Doutor em Comunicação pela PUC/RS e possui 35 anos de experiência em empresas como CLARO (da qual é o criador da marca), DM9, RBS e MPM, estará no evento para falar sobre a relação entre diferentes gerações no ambiente corporativo. De forma dinâmica e bem-humorada, Dado vai comentar as mudanças sofridas nos últimos anos e a necessidade de nos adaptarmos de forma efetiva, independente da geração da qual somos parte. Quando? Dia 31 de agosto, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Falamos também sobre o Congresso “Excelência em Gestão e Liderança”, que reunirá grandes lideranças em Brasília no dia 1° de setembro. Só para adiantar, Luiz Felipe Pondé, Demétrio Magnoli, Viviane Mosé, entre outros grandes nomes. E eu estarei nos dois eventos cobrindo. Acompanhe minha coluna e fique por dentro.