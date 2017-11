Caldas Country Show reúne 40 mil pessoas

Especial para o Blog

Lucas Móbille

No último fim semana -no feriadão prolongado – mais de 40 mil pessoas passaram pelo maior e mais importante evento de música sertaneja do centro-oeste do País, o Caldas Country Show 2017 foi realizado em Caldas Novas (GO), essa foi sua décima segunda edição e se destaca no calendário nacional. As festas sertanejas já são tradicionais em todo o Brasil, mas nem todas conseguem criar uma marca tão forte como Caldas Country Show conseguiu. O segredo de toda essa repercussão é a paixão pela música, pela cultura sertaneja e a vontade de levar o público para uma viagem dentro do universo sertanejo.

Realizado desde o seu primeiro ano na cidade de Caldas Novas (GO), pela GBM Produções , empresa que atua no mercado do Show a mais de 36 anos, e se tornou influente dentro do mercado de entretenimento. O evento reuniu pessoas de 720 cidades do Brasil segundo os organizadores, todos em busca de muita música.

Na sexta-feira (3), o festival foi aberto por Eduardo Costa e Leonardo com o Cabaré Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Jefferson Moraes, Bruninho e Davi e no trio elétrico, Tomate. Já no sábado (4), o show foi comandado por Chitãozinho e Xororó, parceiros do evento desde a primeira edição, Simone e Simaria, Matheus e Kauan, Alok, Gusttavo Lima, Cleber e Cauã, e no Trio, o cantor baiano Léo Santana. A locução foi por conta de Cuiabanno Lima, já referenciado e uma figura tradicional no evento.

Um dos espaços mais procurados do festival foi o Camarote Ana Laura Clemente, o espaço tem capacidade para 300 pessoas e fica ao lado do palco, a ideia e fazer um local totalmente exclusivo do show. “Todos os ingressos foram vendidos, pessoas de vários lugares do Brasil vão estar presentes em meu camarote, nos tornamos uma família, fico muito feliz por isso”, afirma Ana Laura Clemente. Segundo ela, a ideia e levar o camarote para vários festivais pelo Brasil.

Segundo os organizadores do festival, não foi registado nenhuma ocorrência grave durante os dois dias de festa.