Caldas Country Show 2017 reúne mais de 24 atrações

Edição 2017 – Realizado desde o seu primeiro ano na cidade de Caldas Novas (GO), pela GBM Promocoes , empresa que atua no mercado do Show Bussiness a mais de 36 anos, e se tornou influente dentro do mercado de entretenimento. Um dos ingredientes especiais da festa, é claro, é o número de pessoas que chegam de todo o canto do País, mas também o casting dos principais artistas no palco.

Para este ano não é diferente. Mais de 40 mil pessoas estão confirmadas para conferir este grande espetáculo. Na sexta-feira (3), quem marca presença musical no palco é nada menos do que Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Jefferson Moraes, Bruninho e Davi, Cabaré, Cleber e Cauã e no trio elétrico, Tomate. Já no sábado (4), o palco será comandado por Chitãozinho o e Xororó, parceiros do evento desde a primeira edição, Simone e Simaria, Matheus e Kauan, Alok, Gusttavo Lima, Cleber e Cauã e, no Trio, o cantor Léo Santana. A locução fica por conta de Cuiabanno Lima, já referenciado e uma figura tradicional no evento.

Achou que termina por aí? Respira! Após os shows, um line-up de DJs levarão a festa até o sol raiar, assim como manda uma boa festa sertaneja q quem comanda os show são os Djs Barbara Labres, Live 2 Life, Taty Mesquita, Saxen, Raphael Phillipe, Luy e Larissa Lahw. Os portões se abrem às 21h, mas a festa se encerra só às 11h do dia seguinte. É para ninguém botar defeito!

Opções para assistir ao festival vão do Extra Vip, Camarote Prime, Camarote Brahma, Camarote Ana Laura Clemente ( novidade deste ano) e as Mesas. Não fique fora dessa! As informações do pacote e de todo o evento você pode conferir ao acessar o site oficial do Caldas Country para ficar por dentro de toda a programação e novidades deste grande festival: www.caldascountryshow.com.br