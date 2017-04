Botox Vs Preenchimento

Gislayne Mendoza bate um papo com a dentista Tatiana Clementino, doutora pela Universidade de Munique, na Alemanha, especialista em estética oro-facial. O assunto está na boca (e também no rosto, gengivas, maxilares etc) do povo. Literalmente, inclusive!

Tatiana explica sobre usos e funções da substância toxina botulínica e preenchimento orofacial, que são distintas. O botox tem aplicação, essencialmente, terapêutica, através da diminuição da força de contração muscular de determinados músculos, podendo tratar problemas como distonia (dificuldade em controlar a movimentação facial – espasmos), bruxismo (ranger e apertar de dentes) e, também, entrar na área estética promovendo uma harmonização facial, o que suaviza rugas, afina o rosto e corrige o sorriso gengival, além de assimetrias. O preenchimento é, ao contrário, recurso para fins estéticos.

O preenchimento feito com substâncias seguras como o ácido hialurônico, por exemplo, visa devolver a harmonia facial preenchendo sulcos que se formaram com o decorrer dos anos, caso do bigode chinês e marcas de expressão muito profundas. Essa substância funciona como um acolchoamento, empurrando o tecido alterado à sua área original. Em outras ocasiões, pode proporcionar uma nova modelação facial por alcançar um verdadeiro lifting não cirúrgico da face. Pessoas que tem lábios muito finos, que desaparecem com o movimento do sorriso podem alcançar um excelente resultado com o uso de Preenchimento de ácido hialurônico.

Ambos são muito eficientes e de resultados muito naturais e harmônicos, desde que manuseados por especialistas. A doutora Tatiana Clementino também indica as duas técnicas por serem feitas com substâncias de ação temporárias, portanto, bem mais seguras que àquelas permanentes e por acompanharem o processo de envelhecimento alcançando um resultado de grande excelência estética.