Bom começo

Da mesma forma que na semana passada, a rodada do Brasileiro tem apenas uma partida neste sábado. E que partida: Corinthians x Palmeiras, no Itaquerão (há uma semana tivemos Vitória x Flamengo). O clássico paulista pode provocar alterações profundas na classificação. Não imediatas, mas pode. As mais drásticas, claro, com uma possível derrota do Verdão, atual líder da competição, apenas um ponto à frente do rubro-negro carioca (e com três de vantagem sobre o Atlético Mineiro, terceiro colocado).

Não se pense, porém, que apenas o Palmeiras pode ser afetado. O Timão, se vencer, voltará com força à briga por um lugarzinho no G-4. E, dependendo da combinação de resultados na rodada (digamos que Flamengo e Atlético Mineiro também percam, respectivamente para Figueirense e Cruzeiro), pode até reduzir a distância para o primeiro lugar para apenas quatro pontos, ou seja, voltaria a lutar até pelo título, situação impensável até agora. É ou não é um estímulo e tanto para os jogadores corintianos?

Para melhorar a situação do Corinthians, e colocar ainda mais pressão no Palmeiras, Gabriel Jesus, grande craque da equipe dirigida por Cuca, não vai jogar, cumprindo suspensão por um bobo cartão amarelo recebido diante do Flamengo. Um desfalque e tanto – e não é o único. No lado do Corinthians, apesar dos protestos da galera e da sempre ruidosa ameaça de perda de cargo, Cristovão recebeu o apoio da cartolagem. Até onde este apoio vai, ou o quanto vale, somente poderemos saber após a partida de logo mais.



Sem amor

Dizem que não há nada pior do que um ex-amor. Para firmar posição sobre a afirmação, seus defensores sempre lembram as brigas de ex-casais na hora da chamada separação de bens, após a separação de corpos. Um(a) traído(a) é sempre vingativo. Pelo menos é o que dizem. Pois acho que o centroavante Fred está sentindo exatamente isso, neste momento. E me refiro, é claro, ao desempenho bipolar do seu ex-clube, o Fluminense. Na segunda-feira, quando o tricolor carioca enfrentou o Atlético Mineiro, viu-se uma equipe motivada, correndo, disputando as bolas como se aquela partida fosse a final de um Mundial. Fred, por exemplo, não conseguiu produzir nada em campo (tanto que foi substituído no intervalo). É bem verdade que no fim do jogo foi cercado de carinho pelos ex-companheiros, mas… Parecia aquele encontro cordial de ex diante do filho.

Na noite de quinta-feira, o mesmo Fluminense, contra um time reconhecidamente mais fraco do que o Atlético Mineiro, era outro. Apático, sem brilho, sem disposição alguma. Diante da Chapecoense o tricolor não era o ex que fez dieta, arrumou-se, foi à luta para conquistar novos amores como fizera contra o Galo. Era aquele amante desleixado, que não se cuida, que não manda flores ou usa uma lingerie provocante. Parecia que, contra o ex-amor, fizera tudo aquilo que precisava: provara não precisar dele (no caso, Fred). A partir daí, não importava mais nada. E quem sofre, claro, é o torcedor tricolor…

No lucro



Se tem alguém que não pode reclamar nadinha da rodada deste meio de semana do Brasileiro, este alguém é Ricardo Gomes, treinador do São Paulo. A combinação de resultados foi amplamente favorável para a equipe do Morumbi. Além da vitória de seu time sobre o Cruzeiro, o treinador do tricolor paulista viu o Sport perder; o Botafogo ser derrotado; o Atlético Paranaense idem; o Internacional ser surpreendido em casa pelo Vitória; o Figueirense ficar no empate diante do América Mineiro… Resultado de tudo isso? O São Paulo conseguiu chegar aos 34 pontos ganhos, em 12º lugar, abrindo seis preciosos pontos de vantagem sobre o Figueira, que abre o Z-4 – com o detalhe de ver o Internacional cada vez mais pressionado pelos maus resultados. Ah… E agora são apenas três pontos de desvantagem para equipes que estão na parte mais de cima da tabela, como Chapecoense, Grêmio e Fluminense (que, por sinal, se enfrentarão amanhã).