Autor de Liberdade, Liberdade fará minissérie sobre período do nazismo

Mário Teixeira, o mesmo autor de “Liberdade, Liberdade”, já tem um novo compromisso bem encaminhado na Globo. Agora, como próximo desafio, escrever uma minissérie baseada na vida de Aracy Moebius de Carvalho Guimarães Rosa(1908-2011), com título provisório de “Aracy, o Anjo de Hamburgo”.

Nos anos 1930, Aracy era funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo, Alemanha, onde chefiava a seção de passaportes. Correndo riscos e por iniciativa própria, salvou a vida de dezenas de judeus, que graças à sua intervenção conseguiram emigrar para o Brasil, fugindo da perseguição nazista.

Relatos revelam que ela fez isso contrariando circulares secretas do Itamaraty, no Governo Getúlio Vargas. Os consulados na Alemanha eram instruídos a não conceder vistos de entrada para judeus.

Aracy chegou a usar clandestinamente veículo do serviço consular para transportar judeus, que escondia em sua casa.

No trajeto, acompanhava os refugiados até o navio e, fazendo uso de sua imunidade diplomática, levava suas joias e dinheiro na própria bolsa, para evitar que fossem confiscados pela polícia nazista.

É o gesto heroico desta brasileira em meio ao nazismo que Mario Teixeira vai contar. Jayme Monjardim é o diretor escolhido.

Data marcada

Com a licença-maternidade chegando ao fim, Mariana Ferrão voltará a fazer dupla com Fernando Rocha no “Bem Estar”, a partir do dia 12.

Até lá, segue a Michelle Loreto.

Bom momento – 1

O Multishow comemora os resultados do “Música Boa Ao Vivo”, apresentado pela Anitta. Na última terça, só como exemplo, o programa foi líder de audiência entre as emissoras pagas durante o seu horário de exibição, 20h30 às 22h30.

Bom momento – 2

Mais de 1,8 milhão de pessoas passaram pelo Multishow enquanto era exibido o “Música Boa”. O episódio com MC Guimê e Gusttavo Lima foi a segunda melhor audiência da temporada, de acordo com o Kantar Ibope.

Até em função dessa boa resposta, Anitta já aparece entre as prioridades da emissora para a programação 2017.

Chegando

O ator Guilherme Chelucci, que trabalhou na comédia “Homens no divã”, fechou participação em “Haja Coração”, na Globo.

Ele entra no núcleo da família Abdalla.

Decisão

Tatá Werneck vai desacelerar o seu ritmo de trabalho, após os compromissos assumidos com TV Globo e canais Globosat. Segundo o seu estafe, ela irá organizar a agenda para dar um passo de cada vez.

A sua superexposição será reduzida ao mínimo necessário.

Fusão

E nasceu a ABRA – Associação Brasileira de Autores Roteiristas, resultado da fusão da AR – Associação de Roteiristas com a AC – Autores de Cinema. Terá como presidente Ricardo Hofstetter e vice, Thiago Dottori.

A entidade reúne mais de 400 roteiristas profissionais associados, entre eles Bráulio Mantovani, Carolina Kotscho, Geraldo Carneiro, Marcos Bernstein, Marcílio Moraes, Ricardo Linhares e Walcyr Carrasco.

Um pouco demais – 1

A Record já possui no seu quadro de apresentadores nomes como Xuxa Meneghel, Gugu Liberato, Rodrigo Faro, Marcos Mion, Sabrina Sato, Geraldo Luis e Fábio Porchat.

Um número bem respeitável, sem dúvida. Mas sempre tem um ou outro nome interessado em aumentar esse time.

Um pouco demais – 2

Dito isto, para informar que Sérgio Marone, apesar das muitas reuniões, dificilmente irá integrar este seleto grupo.

Data hoje, segundo um executivo da emissora, as chances são quase zero, porque não tem espaço para novos programas do gênero. O que existe já está de bom tamanho.

Domínio

Uma curiosidade sobre a marca “Programa do Porchat”. Ela não pertence ao apresentador Fábio Porchat e muito menos à Rádio e Televisão Record.

O domínio foi registrado pela Eyeworks do Brasil, que é a responsável pela produção do programa.

Pode esquecer

Roteiristas de séries e programas de humor, como Cláudio Manoel, ouviram que a Globo tinha o desejo de exibir conteúdo nacional nos horários de “Supercine” e “Tela quente”. Isso já vem de tempos.

Algo que caiu por terra após o anúncio da milionária parceria com a Warner Bros, na segunda-feira. Globo que agora se intitula “a casa dos super-heróis”.

Caiçaras

Dora (Juliana Alves), Vanda (Cinara Leal), Julia (Erika Januza) e Chica (Tatiana Tibúrcio) são as caiçaras de “Sol Nascente”, que abre amanhã sua segunda semana de exibição na Globo.

Para interpretar tipos que sobrevivem através da pesca artesanal, elas fizeram aulas de pesca e até aprenderam a caçar caranguejo.

Bate – Rebate

· A banda “Luan Estilizado” entrou com uma música em “Malhação”…

· …“Por quê?” é o tema da protagonista Joana, papel de Aline Dias.

· Equipe do “Globo Rural” está gravando uma matéria especial com as irmãs Galvão.

· Os trabalhos da série “Vade Retro”, com Monica Iozzi e Tony Ramos, agora estão entrando na fase de estúdio.

· Renato Góes vai aparecer em “A Lei do Amor”, substituta de “Velho Chico”, a partir do capítulo 50.

· A próxima temporada do “Are You The One?” será gravada em Trancoso…

· …Felipe Titto vai continuar na sua apresentação.

· SBT pretende encerrar as gravações de “Cúmplices de um Resgate” no dia 10…

· … A maioria do elenco já foi liberada.

· Com o fim do “Chapa Quente”, Fafy Siqueira dedica-se ao teatro, com o musical “Forever Young”.

C´est fini

Na Globo, ainda existem dúvidas sobre como será realmente o aproveitamento de Glenda Kozlowski na programação, após seu afastamento do “Esporte Espetacular” – ela foi trocada por Fernanda Gentil.

Apesar da experiência como narradora nos Jogos Olímpicos e do anúncio que seguirá exercendo esse trabalho, todo mundo sabe que os homens dominam esta função na Globo.

O fato é que a Glenda, quando voltar das férias, terá um espaço mais limitado, no ar, como a ela mesma admite.

